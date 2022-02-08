Гречка за год подорожала почти на четверть

Гречка, сосиски и пельмени подорожали более других продуктов в несетевой рознице за год. Гречка с января 2021 года выросла в цене на 24%, сосиски – на 22%, пельмени – на 21%, следует из исследования компании «Эвотор».

За год пряники и вафли подорожали на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления – на 17%. В целом, продукты в несетевой рознице стали дороже на 1% по сравнению с ценами декабря и на 10% – прошлого января.

По сравнению с декабрем 2021 года заметнее всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты (4%), а также гречку, макароны, рис, пряники и вафли (3%). За тот же период мука, сосиски, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы подорожали на 2%. Так же как и лапша быстрого приготовления, печенье, выпечка, творожки, томатная паста.

«По сравнению с декабрем не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики, детские напитки. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, какао и творог – на 3%», – говорится в отчете об исследовании.

Производители то и дело предупреждают о росте цен на различные продукты, чаще всего объясняя это ростом себестоимости. Так, в конце января производители молочной продукции начали поднимать цены в среднем на 9,9%. Производители хлебобулочных изделий предупредили о росте себестоимости на 18% и скором подорожании хлеба.

Москва, Наталья Рязанова

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