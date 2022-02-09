Рябков: Запад превратил СП-2 в рычаг давления на Россию

Белый дом и его союзники используют трубопровод «Северный поток-2» для давления на Россию, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Северный поток – 2» давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США в инструмент давления на Москву», цитирует дипломата ТАСС.

В Москве все еще анализируют ответ США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. Рябков отметил, что в документе от альянса встречается больше хамских формулировок, чем в ответе Штатов. При этом, работа по вопросам безопасности ведется, контакты на дипломатическом уровне проходят ежедневно.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия и институты Евросоюза не станут запрещать строительство инфраструктуры «Северного потока-2», которая соответствует европейским нормам. Запуск газопровода будет зависеть только от решения регуляторов Германии и ЕС, если ситуация вокруг Украины не обострится.

При этом ЕС и Великобритания при поддержке США продолжают готовить санкции против российских газовых проектов. Их планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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