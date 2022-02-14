Переводы будут идти два дня: банки раскритиковали идеи ЦБ по борьбе с мошенниками

Кредитные организации не одобряют предложения Центробанка по борьбе с мошенниками. Идеи регулятора грозят увеличением времени на переводы до двух дней, ограничительные меры могут применятся ошибочно, а также в целом не полностью реализуемы, считают банки.

Проект закона еще дорабатывается. ЦБ РФ предлагает усложнить процедуру проведения операций. В частности, ответственным за перевод хотят сделать не только банк отправителя, но и банк получателя, пишут «Известия». Таким образом, кредитная организация может ограничить дистанционный доступ клиента к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца данного счета. Для возобновления доступа клиент должен будет лично обратиться в банк с паспортом.

Кроме того, регулятор обсудил с участниками рынка изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств. Банк России предлагает ввести безусловный возврат всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы ЦБ о попытках переводов без согласия клиента.

В Ассоциации банков России считают, что предложенные меры вызывают вопросы о возможности их исполнения и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту. При этом вся ответственность перекладывается на кредитную организацию.

К тому же такой механизм приведет к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям. Банк должен будет отклонить подозрительную операцию и направить уведомление клиенту, получить подтверждение от него и повторный перевод, но и этого может оказаться недостаточно. Если в базе ЦБ обнаружится информация о признаках проведения операции без согласия клиента, перевод будет приостановлен еще на два рабочих дня.

Банки согласны с тем, что требуется вносить изменения в закон «О национальной платежной системе», но при этом уверены, что предложения регулятора нуждаются в доработке. Проверка кредитной организацией входящих переводов позволит снизить объемы хищений, однако анализ всех операций, предусмотренных законопроектом, потребует значительной донастройки автоматизированных систем и повлияет на скорость проведения переводов.

По данным ЦБ, число операций, проведенных без согласия клиента, в третьем квартале прошлого года выросло на 40%, до 256 тысяч. В результате объем несогласованных переводов превысил 3,2 млрд рублей. Чаще всего мошенники обманывают россиян с помощью методов социальной инженерии.

Москва, Зоя Осколкова

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