Россиян обманывают с помощью «личного счета» в Центробанке

Мошенники придумали новый способ обмана, где они просят перевести деньги на безопасный счет в Центробанке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» (или «безопасный») счет в Центробанке», – говорится в сообщении.

Мошенники думают, что упоминание Банка России усыпит бдительность жертвы. В ЦБ напомнили, что никакого счета в регуляторе у граждан быть не может. Центробанк не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий», – рекомендует директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Ранее о новой мошеннической схеме сообщили в ВТБ. По данным банка, злоумышленники под видом сотрудников кредитной организации звонят клиентам и предупреждают о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке». Таким образом они получит сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак, передает РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

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