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Вторник, 22 февраля 2022, 13:24 мск

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В 2022 году 30 банков могут уйти с российского рынка

В 2022 году до 30 кредитных организаций могут покинуть рынок России. Причем речь не только об отзыве лицензий, но и о добровольной ликвидации. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Доля российских банков из «группы риска» выросла впервые с 2019 года, пишет РБК. В четвертом квартале 2021 года оценки кредитоспособности отдельных организаций ухудшились, в связи с чем был сделан прогноз, что 8,8% действующих банков могут прекратить работу в России в 2022 году.

Отмечается, что возможен не только отзыв лицензий Центробанком, но и добровольная ликвидация, а также присоединение к другим банкам. В первые два квартала 2022 года индекс здоровья кредитных организаций будет снижаться и перейдет в рост лишь во втором полугодии. В расчетную базу индекса вошли 339 банков.

По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в список попадают те кредитные организации, которые сами по себе некрупные и являются убыточными без возможной перспективы наращивания клиентской базы и укрепления позиций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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