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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 февраля 2022, 14:16 мск

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Клиенты попавших под санкции банков жалуются на сбои

В интернет-сервисах ВТБ, Сбербанка и Raiffeisen произошли сбои. Об этом сообщает сайт Downdetector, который анализирует работу сервисов на основании обращений пользователей.

По данным аналитиков, сбои в работе ВТБ отмечаются с 11:20 по московскому времени. В работе сервисов Сбербанка количество проблем стало расти с 11:10. Клиенты Raiffeisen банка столкнулись с резким ростом числа сбоев с 10:50. Также сбои наблюдаются в работе сервисов Ростелеком в период с 12:00.

Ранее США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, «Совкомбанка», банка «Открытие» и «Новикомбанка» в связи с обострением ситуации на Украине.

Банки, которые попали под ограничения, дали пояснения и выпустили инструкции для своих клиентов. Главное – все средства сохранены и защищены, в любой момент россияне могут снять или пополнить свои счета хоть в рублях, хоть в валюте. Но клиенты некоторых банков теперь не могут расплачиваться картой за границей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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