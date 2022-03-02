США и Новая Зеландия продадут запасы нефти для стабилизации рынка

Цены на нефть марок Brent и WTI практически сравнялись и всего за два дня достигли восьмилетнего максимума. Для стабилизации рынка США и Новая Зеландия решили продать часть своих нефтяных запасов.

По данным лондонской биржи ICE на 08:19 мск, цена на майские фьючерсы нефти Brent установились на отметке 110,15 доллара за баррель. В ходе торгов стоимость фьючерса поднималась до 111,03 доллара. Нефть WTI с поставкой в апреле торговалась на уровне 108,53 доллара, но поднималась до максимальной отметки в 111,09 доллара за баррель. Ранее нефть Brent продавалась дороже 111 долларов только летом 2014 года.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм объявила о решении Белого дома передать 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов на европейский рынок для снятия дефицита. Решение принято после экстренного совещания Международного энергетического агентства.

К нему присоединилась и Новая Зеландия, согласившись продать часть нефтяных запасов.

Грэнхолм призвала страны увеличить вложения в чистую энергетику, чтобы «снизить внутреннюю и международную зависимость от российских нефти и газа», пишут «Известия».

Цены на нефть и газ растут на фоне экономических санкций в отношении России. Запад вводит ограничения в связи с проходящей на Украине военной спецоперацией российских сил.

Москва, Наталья Рязанова

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