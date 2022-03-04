Южная Корея запретила отгрузки в адрес 49 компаний России

Власти Южной Кореи запретили экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций, в отношении которых были введены санкции. Об этом сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики республики.

В список вошли все организации и предприятия, которые входят в перечень для экспортного контроля США. Для отгрузок этим компаниям необходимо получить специальное разрешение, которое может быть выдано в исключительных случаях, передает агентство Yonhap.

Ранее министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу посетил США, где договорился об исключении южнокорейских производителей из правила прямого иностранного продукта (FDPR). Ограничение распространяется на 57 позиций в семи категориях, производители которых обязаны получать лицензию у правительства США для отгрузки в Россию. Взамен Сеул должен был ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня.

Ранее Южная Корея запретила экспорт стратегических материалов и присоединилась к санкциям против семи российских банков. Кроме того, южнокорейские власти поддерживают отключение России от SWIFT, а также рекомендуют всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»