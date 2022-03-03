Южная Корея хочет добиться исключения своих компаний из санкций против России

Власти Южной Кореи пытаются договориться с США об исключении южнокорейских производителей из санкций против России. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Дело в том, что в отношении товаров, производимых с использованием американских технологий и отправляемых в Россию, действует правило прямого иностранного продукта (FDPR). Производители такой продукции обязаны получать лицензию у правительства США.

Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и прочее. При этом большинство союзников и партнеров США были исключены из FDPR, однако Южная Корея, Китай и Индия обязаны действовать согласно правилу.

По данным Yonhap, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу находится с визитом в США. Он намерен достичь соглашения с американскими властями об исключении южнокорейских фирм из FDPR. Министр подчеркнул, что в этой ситуации важно учитывать национальную выгоду и снизить издержки своего производителя. В особенности это позитивно повлияет на те компании, которые используют российское сырье, включая неон, криптон и ксенон, а также являются основой южнокорейской экспортоориентированной экономики.

Сеул, Зоя Осколкова

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