Продажи машин в России сократились на 5% за год

Продажи автомобилей в России снизились на 1%-23% в зависимости от марки, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В целом, по итогам февраля продажи упали на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

С начала года продажи составили 114 349 автомобилей. В тройку лидеров по продажам вошли Lada (22 378 машин), Kia (15 001 машин) и Hyundai (13 761). При этом потери Lada по спросу оказались самыми большими – 21%, у Kia – 9%, у Hyundai – 1%.

В топ-10 по продажам также вошли Renault (прибавила 2% год к году), Toyota (-1%), Volkswagen (-18%), Skoda (-23%), Nissan (-12%), ГАЗ (+17%) и Haval (+65%).

Крупнейшие автомобильные компании приостановили поставки в Россию своих автомобилей. Немецкая Volkswagen Group одной из последних в Европе присоединилась к санкциям в связи с военной операцией на Украине. «АвтоВАЗ» также приостановил сборку автомобилей Lada из-за нехватки электронных компонентов.

Москва, Наталья Рязанова

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