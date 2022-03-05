Fitch понизил рейтинги 26 компаний из России

Fitch Ratings пересмотрел в сторону снижения рейтинги 26 российских компаний нефтегазовой отрасли. Аналитики пометили рейтинг 28 организаций как «негативный».

Пересмотр рейтинга среди прочих коснулся компаний «Газпром», «Газпром нефть», «Башнефть», «Новатэк», «Татнефть», «Лукойл», «Северсталь», НЛМК, «Сибур», «Алроса», ММК.

«Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости», – говорится в сообщении агентства. Аналитики отметили, что на их решение повлияло понижение рейтинга России с «ВВВ» до «В».

Ранее Fitch Ratings понизил позиции в рейтингах 32 российских банков, 11 энергетических компаний. Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «мусорного» – с «ВВВ-» до «ВВ+».

Moody's включило в список на пересмотр рейтинга 51 российскую компанию в связи с экономическими санкциями из-за военной операции России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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