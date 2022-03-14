Толстой: власти РФ готовят интересный антисанкционный пакет

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал интересным новый пакет мер по противодействию антироссийским санкциям. Госдума и правительство договорились действовать в ускоренном режиме, чтобы принятые меры скорее начинали работать.

«Было принято два антисанкционных пакета, сейчас готовится третий. Он будет достаточно интересный. Что касается подзаконных актов, они будут вырабатываться немедленно», – цитирует Толстого ТАСС.

Парламентарий добавил, что усилия властей помогут изменить бизнес-климат в стране, и предприниматели смогут приспособиться к ситуации.

«Москва как наиболее динамичная часть экономики России покажет пример всем, каким образом мы можем в этой сложной ситуации адаптироваться. Конечно, в этой связи нам нужен широкий диалог о тех проблемах, которые существуют», – пояснил Толстой.

Напомним, 10 марта правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет антисанкционных законопроектов. Среди прочего они предусматривали отмену подоходного налога на проценты с банковских вкладов свыше миллиона рублей.

ЕС пригрозил России пятым пакетом санкций в связи с ситуацией на Украине. Четвертый пакет предусматривал запрет на импорт сталелитейной продукции из России, экспорт предметов люкса, любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России.

Москва, Наталья Рязанова

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