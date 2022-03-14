ЕС обсудит пятый пакет санкций против России

Представители стран-участниц Европейского союза днем 14 марта примут окончательное решение по четвертому пакету санкций в отношении России. И обсудят пятый пакет, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон.

Европа пока не готова полностью остановить импорт всей продукции из России. Но санкции должны «больно ударить по кошельку» Москвы. Ради усиления эффекта страны ЕС готовы ввести запрет на покупку российских стали и алюминия.

«Мы также собираемся сегодня обсудить запрет на импорт стали и алюминия. Смысл простой: если русские думали, что мы не примем санкции, они ошибались. Вместо того, чтобы остановиться на первом пакете санкций, мы уже обсуждаем пятый», – сказал Клеман Бон в интервью телеканалу BFMTV.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что Европа держит в резерве ряд ограничений. Уже оглашенные санкции справились с задачей ошеломить Москву, и ЕС не намерен останавливаться. Поэтому политик намеренно не стал уточнять, какими санкциями Европа может усилить давление на Россию.

«Мы принимали первые санкции, которые были бы болезненными для России, но меньше сказывались на нас. Мы должны продолжать давление. И у нас в запасе есть дополнительные меры. До сих пор нам удавалось застать врасплох режим Москвы, и мы намерены продолжать это делать», – заявил Шарль Мишель газете Repubblica.

Напомним, президенты Франции Эмманюэль Макрон и США Джо Байден договорились усилить санкции против России. Они решили совместно предпринять все полезные инициативы, чтобы свести к миру ситуацию на Украине.

Санкционное давление на Россию растет с начала военной операции в Донбассе, начатой 24 февраля. Москва решила помочь Донецку и Луганску после просьб в связи с возросшей активностью обстрелов со стороны Киева.

Брюссель, Наталья Рязанова

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