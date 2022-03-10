Отмена налога на вклады и снижение транспортного налога: правительство РФ внесло в Госдуму законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законопроектов, которые предполагают меры по смягчению налогового бремени для россиян и повышение устойчивости отечественной экономики в санкционный период. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, один из документов оговаривает отмену налога на банковские вклады свыше 1 млн рублей.

В частности, правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Эту меру планируется распространить на 2021-2022 годы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, временное освобождение вкладов от НДФЛ позволит поддержать граждан, помочь им сохранить сбережения, что особенно важно в нынешней непростой ситуации.

Законопроектом также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заёмными средствами в 2022-2023 годах.

В документе также есть норма о корректировке повышенного транспортного налога на дорогие автомобили. Теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 млн рублей, а не от 3 млн рублей, как это было раньше.

В правительстве уточнили, что разработаны также меры поддержки туристической, транспортной, строительной и других отраслей. Соответствующие документы уже внесены в Госдуму.

Москва, Светлана Антонова

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