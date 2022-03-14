Евросоюз принял очередной пакет санкций против России и обращение к ВТО

Послы стран Евросоюза понедельник, 14 марта, утвердили четвертый пакет антироссийских санкций. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, – сообщает ТАСС со ссылкой на французское председательство в Совете ЕС.

В сообщении послов ЕС, опубликованном Twitter, говорится: «Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики».

Сообщается также, что послы стран Евросоюза согласовали обращение, адресованное Всемирной торговой организации (ВТО).

«Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил обращение к ВТО в контексте агрессии России против Украины. Оно касается приостановки режима наибольшего благоприятствования для России, а также приостановки рассмотрения заявки Белоруссии о вступлении в ВТО», – говорится в совместном сообщении европослов.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщает, что железная руда, слябы и стальная заготовка не вошли в новый санкционный пакет Евросоюза.

«В то время как под санкции попал стальной готовый прокат, в этот список не вошли слябы и стальная заготовка. Многие европейские сталепроизводители зависят от российского экспорта и им бы пришлось заменять их в случае запрета поставок», – сообщает Bloomberg.

Отмечается также, что под санкции не попадут поставки титана, алюминия, меди, никеля, палладия.

Париж, Иван Бабурин

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