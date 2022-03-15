Глава Всемирного банка заявил о негативном влиянии санкций против России на мировой ВВП

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что антироссийские санкции окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ на Украине. Такое мнение он озвучил в интервью Washington Post.

«Я думаю, что еще большее влияние на мировой ВВП оказывают сами санкции против России. И экономика России достаточно большая, хотя, я должен отметить, что их доход на душу населения упал ниже китайского, – заявил Мэлпасс. – Китай поднялся выше России. И поэтому это не такой большой фактор в мировом ВВП, может быть, 1,5 триллиона долларов. И он сильно замедлится в результате санкций».

При этом глава Всемирного банка уверен, что другие государства смогут быстро восстановиться от прекращения поставок энергоресурсов и продуктов питания из России. По мнению Мэлпасса, отрасль сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, цель этих действий – демилитаризация и денацификация Украины. Как утверждают в Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

С началом спецоперации многие страны ввели санкции против российской экономики. Ряд западных компаний под давлением своих властей приостановили работу в России. В свою очередь Москва заверяет, что решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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