Правительство проследит, чтобы подорожание энергии и топлива не обгоняло инфляцию

Правительство РФ намерено следить за наценками в сфере топливно-энергетического комплекса, сказал вице-премьер Александр Новак. Главная задача – не допустить роста цен быстрее роста инфляции.

«Идет мониторинг работы системообразующих компаний. Ключевой задачей остается и контроль за ценами на энергоресурсы – на электроэнергию, на нефтепродукты. Мы будем следить, чтобы цены не росли выше уровня инфляции», – заявил политик на встрече с депутатами от фракции «Новые люди».

Новак напомнил, что ТЭК остается ключевым сектором экономики и обеспечивает энергобезопасность страны. Сейчас ситуация в этом секторе стабильна: стоимость топлива с начала марта держится на одном уровне. Стабильность на фоне санкционного давления должны поддержать принятые правительством меры.

«Большинство обозначенных в планах мероприятий уже реализуются, мы следим за их исполнением, работают специальные штабы в каждом министерстве», – цитирует Новака пресс-служба кабмина.

Напомним, ФАС допустила снижение розничных цен на бензин в связи со снижением оптовых цен и достаточных объемов в запасах. Центральный банк спрогнозировал рост инфляции в 2022 году до 20%, а снижение ВВП на 8% вместо роста на 2,4%.

Москва, Наталья Рязанова

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