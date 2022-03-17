«Ей не позавидуешь». Экономист о возможной смене главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

Отказ Кремля анонсировать кадровые решения относительно руководства Банка России породил новые слухи о грядущей отставке Эльвиры Набиуллиной. Официально срок полномочий главы Центробанка истекает в июне. «Новый День» спросил у экономиста Константина Селянина, стоит ли ждать замены руководителя ЦБ.

«Сейчас такой период, что на данной позиции должен быть человек не только компетентный, но и доверенный к первым лицам страны, и, вероятно, не боящийся резких решений. По всей видимости, Эльвира Набиуллина в этот непростой момент пока считается лучшим кандидатом, если исходить из этих трех критериев. С другой стороны, ей сейчас не позавидуешь. Знала ли она о судьбоносных решениях или нет, но она явно была не готова к тому, что почти половина резервов Центробанка будет заморожена. Теперь именно Центробанк и лично Набиуллина отвечает за валютный курс, который пока сдерживается, на мой взгляд, искусственно. Будет замена главы Банка России или нет – пока непонятно. Как мне кажется, если и будет смена руководителя регулятора, то она должна соответствовать указанным параметрам: профессионализм, доверие руководства страны и готовность пережить такой драматический момент», – отметил эксперт.

Добавим, что в начале марта Эльвира Набиуллина обратилась к своим сотрудникам и призвала их сплотиться в тяжелой экономической ситуации. Через несколько дней появилась информация, что глава Центробанка якобы подала заявление об отставке, но его не приняли. Официального подтверждения этих сведений нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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