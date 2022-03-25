Костин допустил двузначную инфляцию к концу года

Инфляция в России к концу 2022 года может разогнаться до двузначных значений, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он считает подобную ситуацию прогнозируемой.

«Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали», – сказал бизнесмен в интервью РБК.

По его мнению, власти принимают важные меры по сдерживанию цен. Но важно помнить, что замораживать цены нельзя – иначе товары исчезнут.

Как сообщал «Новый День», Центробанк спрогнозировал уровень инфляции в 2022 году в 20% годовых, что стало рекордом. 18 марта совет директоров ЦБ РФ оставил показатель на том же уровне.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в разгоне мировой инфляции введением антироссийских санкций. По его мнению, это приведет к росту глобальной бедности и падению доверия к американскому доллару как к основной резервной валюте.

Москва, Наталья Рязанова

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