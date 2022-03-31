Россия и Индия доработали замену SWIFT для расчета в национальных валютах

Российско-индийская замена системе SWIFT заработает в течение недели. Платформа на основе индийского сетевого протокола создана для расчета в рублях и рупиях, пишет Economic Times со ссылкой на источники.

Стороны договорились разместить новую платежную систему в штаб-квартирах российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Резервного банка Индии. Система обеспечит передачу документов по импортным и экспортным в рупиях и рублях без каких-либо препятствий.

В середине марта стало известно о работе над механизмом расчета в национальных валютах России и Индии для обхода антироссийских санкций. Стороны планировали разработать систему плавающего обменного курса. Ранее стороны уже использовали оплату в рупиях при небольших сделках с несколькими категориями товаров.

Отключение от системы SWIFT некоторое время было главной угрозой западных стран в отношении России. 2 марта, Евросоюз отключил от системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Просвязьбанк, Совкомбанк и «ВЭБ.РФ».

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»