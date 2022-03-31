Абрамченко отрицала планы правительства по регулированию цен

Правительство России не планирует регулировать цены на продукты питания, заверила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что с падением ажиотажного спроса рост цен начал замедлятся.

«Мы не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия», – сказала вице-премьер в интервью в программе «Вести».

Виктория Абрамченко заявила, что в России достаточные запасы основных продуктов: сахара, зерна, гречки, подсолнечного масла. Так, российские аграрии производят около миллиона тонн гречихи, и почти 400 тыс. тонн остаются в запасе. Также с избытком остается и пшеницы.

Но увеличиваются расходы по другим статьям, поэтому цены на готовую продукцию, хлеб, могут расти. Правительство готово частично компенсировать затраты производителей, если они согласятся сдерживать цены.

«Со следующего месяца эта мера поддержки уже доступна, то есть деньги будут у предприятий», – добавила Абрамченко.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ выделено 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат хлебопеков. Средства уже направлены в регионы, что позволит зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года.

В середине марта в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на основные продукты питания и товары первой необходимости. Причиной стал быстрый рост цен.

Москва, Наталья Рязанова

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