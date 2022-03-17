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Четверг, 17 марта 2022, 12:47 мск

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В Госдуме настаивают на госрегулировании цен на основные продукты

В условиях роста цен на продукты питания необходимо ввести госрегулирование цен на основные продукты питания и товары первой необходимости. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Политик обратил внимание, что за последние две недели существенно увеличилась стоимость многих социально значимых товаров, и подчеркнул, что речь идет не только о сахаре.

«За последние две недели цены выросли на многие повседневные товары и продукты питания, включая крупы, молочную продукцию, фрукты и овощи. Об этом сообщают граждане, это доказывает и мониторинг цен, который проводит наша партия. Почему внимание правительства вновь концентрируется только на сахаре? Полтора года назад тоже занялись сахаром, его стоимость зафиксировали, а на остальные продукты цены «улетели», мы получили рекордную инфляцию. В текущей ситуации как никогда нужны системные меры по государственному регулированию цен на все социально значимые товары», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Ранее в Минпромторге допустили возможность ограничения цен на продукты. В то же время глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости сохранять «гибкость ценообразования» и «рыночный характер экономики» во избежание дефицита.

«Похоже некоторые экономисты в правительстве продолжают мыслить либеральными штампами, до сих пор не понимая реальной ситуации: нельзя цепляться за рыночные механизмы в нерыночных условиях, в которые нас поставили», – констатировал Миронов.

По его мнению, нужно жестко пресекать любые спекуляции, в том числе ограничивать торговые наценки на социально значимые продукты и товары. «А для помощи экономике и бизнесу нужно на эти же товары обнулять НДС. Если государство не примет правильных мер, дефицит будет не на полках магазинов, а в карманах граждан», – считает лидер «эсеров».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова проверяет цепочки поставок сахара в магазины для недопущения задержек отгрузок этого товара.

Белоусов также поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС разобраться с рекордным ростом цен на сахар. Предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар должны быть представлены к концу текущей недели. По данным Росстата, цены на сахар с 5 по 11 марта выросли в рознице на 12,8% на фоне ажиотажного спроса. Это рекордный недельный показатель за последние два года.

Генпрокурор России Игорь Краснов со своей стороны также поручил проверить законность повышения цен на сахар.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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