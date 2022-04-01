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Пятница, 1 апреля 2022, 08:59 мск

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Параллельный импорт повысил риски появления в России контрафакта

Постановление правительства РФ, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт, может повысит риски ввоза контрафактной продукции. Такое мнение озвучили в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Постановление кабмина, которое разрешает ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей, вопреки запретам недружественных государств, вступило в силу 30 марта. Как предполагается, перечень такой продукции будет формировать Минпромторг РФ на основании предложений федеральных ведомств.

В Минпромторге настаивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, «речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы». Однако опрошенные РБК эксперты считают, что риски все-таки есть.

Так исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский поясняет, что из-за отказа многих зарубежных вендоров работать с российскими компаниями отечественным производителям электроники приходится переходить от авторизированных дистрибьюторов к независимым поставщикам. А такой шаг усиливает контрафактную продукцию.

По его словам, 96% контрафакта приходится именно на независимых/неавторизованных поставщиков. Китай долгое время работал не только «мировой фабрикой, но и мировой свалкой», там утилизировали технику с рынков «развитых» стран. Весь этот объем может переупаковаться и выйти на контрафактный рынок, заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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