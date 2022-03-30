Россия будет импортировать востребованные товары иностранного производства без разрешения правообладателей

Вступило в силу постановление правительства РФ, которое разрешает ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей, вопреки запретам недружественных государств. Как предполагается, перечень такой продукции будет формировать Минпромторг РФ на основании предложений федеральных ведомств.

Согласно постановлению правительства, которое сегодня опубликовано на официальном сайте кабинета министров, в отношении товаров из перечня, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

Москва, Светлана Антонова

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