Саудовская Аравия подняла цены на нефть

Нефть из Саудовской Аравии подорожала на всех рынках, установив новый рекорд. Один баррель с поставкой в Азию в мае теперь стоит 9,35 доллара, сообщает Bloomberg.

Цена подскочила на 4,4 доллара по сравнению с апрельскими ценами, уже установленными на максимум. Госкомпания Saudi Aramco подняла цены на другие азиатские сорта на 2,7 доллара и более. Цена на нефть марки Arab light для американского рынка увеличилась на 2,2 доллара. Премия за баррель в США достигнет 5,65 доллара за баррель, что также является рекордом.

Аналитики спрогнозировали повышение цен и другими ближневосточными производителями: Ираком и Кувейтом.

Саудовская Аравия повысила цены на фоне подорожания энергоносителей в связи с военной операцией России на Украине и волны антироссийских санкций. Стоимость барреля нефти перевалила за 100 долларов, а после угрозы США отказаться от импорта нефти из России дошла до 139 долларов.

При этом, ряд покупателей сторонятся поставок из России из-за введенных Западом санкций. Аналитики предположили, что поставки российской нефти могут сократиться на 1-3 млн баррелей в день уже в третьем квартале.

Ранее специалисты оценили будущую прибыль России от поставок нефти и газа в 321 млрд долларов к концу года. Благодаря росту цен на энергоносители Москва заработает на треть больше, чем в прошлом году.

Эр-Рияд, Наталья Рязанова

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