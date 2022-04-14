Сингапурский нефтетрейдер Trafigura в мае сократит закупки сырья в России

Один из крупнейших мировых нефтетрейдеров Trafigura сократит закупки нефти и нефтепродуктов у России. Объем сделок по российской нефти снизится уже с 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источники.

Источники объяснили, что сингапурская компания старается соблюдать введенные Западом антироссийские санкции.

Ранее нефтетрейдер Vitol Group объявил о планах полностью отказаться от сделок по российской нефти к концу года. А во втором полугодии значительно сократить объемы поставок.

На фоне роста цен на нефть и нерешенности вопроса по отказу ЕС от российских энергоносителей агентство Bloomberg спрогнозировало рекордные доходы России от нефтегазовых сделок в 321 млрд долларов.

Сингапур, Наталья Рязанова

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