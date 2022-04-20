Россия выстояла, но дальше может быть хуже: как экономика РФ сопротивляется мрачным прогнозам

Российская экономика противостоит самым мрачным прогнозам, невзирая на надвигающуюся глубокую рецессию. Потребители в РФ показали стойкость после первоначальных потрясений, однако, вероятно, худшее еще впереди. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg (перевод inosmi.ru).

Экономический кризис в России стал менее острым. Российская экономика пока что не оправдала самых мрачных прогнозов на фоне надвигающейся рецессии и инфляции в районе 20%, отмечается в статье.

Экономисты JPMorgan Chase & Co нашли достаточно оптимистичных признаков и в два раза снизили свой прогноз сокращения ВВП страны в первом квартале – до 5%.

Самый мрачный сценарий не воплотился в жизнь во многом потому, что «Россия сдержала распространение финансовой заразы с помощью жесткого контроля за потоками капитала, а обильный приток нефтедолларов помог рублю восполнить потери и обуздать инфляцию», – пишет агентство. Но не исключено, что худшее еще впереди: Bloomberg ожидает, что за год ВВП России сократиться почти на 10%.

При этом отмечается, что потребительские расходы россиян падают медленнее, чем во время пандемии. Прошло несколько недель после первого шока от обвала рубля, скачка цен и ухода сотен иностранных компаний, но потребителя может ждать еще долгий период неразберихи.

Как сообщила агентству жительница Хабаровска, опасаясь дефицита, она запаслась на месяц крупами, мясными консервами и макаронами. Цены на некоторые чистящие средства выросли в три раза, поэтому россиянка перешла на более дешевую альтернативу. Кроме того, семья отложила планы купить второй автомобиль и отправиться в отпуск в этом году. Однако положение устаканилось, и пока жить можно, сказала женщина, отметив, что образ жизни ее семьи «изменился несильно». Однако, рассуждает она, «прошло еще мало времени и, кажется, мы еще всё почувствуем».

«Покупательная способность российских семей из-за роста цен уже пострадала. Экономический стресс, вероятно, усугубится, поскольку санкции распространяются по цепочкам поставок, усугубляя давление на рынок труда и падение реальных доходов», – прокомментировал ситуацию экономист Скотт Джонсон.

Между тем в банковскую систему возвращаются депозиты, благодаря чему Центробанк снова обрел уверенность и уже начал снижать процентные ставки после экстренного скачка с началом военной операции, отмечается в статье.

«В целом похоже, что экономический спад оказался не таким резким, как предполагалось изначально. По всей видимости, более резкое падение предотвратила экономическая инерция», – говорится в отчете экономистов JPMorgan.

Вместе с тем в JPMorgan заявили, что сила экономики России отнюдь не гарантирует, что ей удастся избежать годового спада в 7%, что сопоставимо с глубочайшим падением за последние 30 лет.

Накануне Международный валютный фонд спрогнозировал, что ВВП России может сократиться в 2022 году на 8,5% из-за санкций и утраты доверия к стране.

«Перспективы остаются весьма мрачными, – сообщил МВФ о России в новом докладе «Перспективы развития мировой экономики». – Более того, отказ от финансового посредничества и утрата доверия инвесторов приведут к значительному сокращению частных инвестиций и потребления, что лишь частично компенсируется бюджетными расходами».

В понедельник, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что «экономический блицкриг» Запада провалился. В тот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что по мере исчерпания запасов экономике в ближайшие полгода предстоит «структурная трансформация», напоминает агентство. Она будет сопровождаться скачком цен на некоторые товары – производители будут искать новые источники компонентов взамен отпавших из-за санкций.

Москва, Наталья Петрова

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