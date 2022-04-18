Западный блицкриг провалился: Путин оценил ситуацию в экономике

Правительство РФ должно подготовить меры по сдерживанию роста цен и определить конкретные параметры индексации выплат гражданам в связи с тем, что инфляция ускорилась до 17,5% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабинета министров и Банка России. По его оценке, в целом российская экономика справилась с санкционным давлением – западный блицкриг провалился.

Как отметил глава государства, рекордный бюджетный профицит должен поддержать устойчивость финансовой системы. «По итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы <…> Сколько у нас сейчас профицит? 1,1 триллиона [рублей], по-моему, и в регионах совокупный профицит тоже где-то около триллиона – 0,9», – отметил Путин, обращаясь к членам правительства и ЦБ. При этом президент пояснил, что «нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике».

В то же время Путин обратил внимание на повышение инфляции и поручил правительству и ЦБ подготовить меры по сдерживанию роста цен и поддержке россиян. «Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4 процента, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. Обращаю внимание коллег из Правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо всё: это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – подчеркнул Путин.

«Напомню об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить Правительство», – поручил Путин, добавив, что сейчас ситуация с ростом цен стабилизируется.

Комментируя общую ситуацию в российской экономике, глава государства отметил, что Западу с помощью санкций не удалось расшатать финансовую систему России.

«Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов <…> Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом. По итогам первого квартала положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса превысило 58 миллиардов долларов, и это исторический максимум. В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан», – отметил Путин.

Стоит отметить, что ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о дальнейшем всплеске инфляции в связи с трансформацией отечественной экономики и ее адаптации к новых условиям. По ее оценке, инфляция в России вернется к целевым показателям в 4% не ранее 2024 года. В то же время Набиуллина сообщила о высоком запасе прочности банковской системы.

Москва, Мария Соколова

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