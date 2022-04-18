Инфляция в России останется высокой еще пару лет: Центробанк готовится к трансформации экономики

Россию ждет всплеск инфляции в середине предстоящего лета, когда экономика на фоне санкций вступит в период структурной трансформации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на заседании профильных комитетов Госдумы по подготовке отчета работы регулятора за 2021 год. По ее словам, рост цен может вернуться в целевые параметры в пределах 4% только в 2024 году.

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и во 2-м квартале, начале 3-го квартала мы войдем в период структурной трансформации поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий. Как ЦБ мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше целей», – пояснила глава ЦБ.

При этом Набиуллина обратила внимание, что повышение инфляции будет связано «с ограничениями на стороне предложения». «Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам надо обязательно пройти этот период адаптации», – уточнила она.

«Но инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая обесценивает сбережения, доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные обозримые сроки, но не слишком резко. Мы рассчитываем вернуться где-то к 4% в 24-м году», – заявила Набиуллина.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Госдума заслушает доклад Набиуллиной о работе Банка России в 2021 году. Как предполагается, после этого будет принято решение о переназначении Набиуллиной на следующий срок главой ЦБ. Ее кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Соколова

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