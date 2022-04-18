«Запас прочности очень высокий»: Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы

Российская банковская система способна выдержать серьезные удары, так как накопленный капитал в 2-3 раза выше потерь в прошлые кризисы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на заседании профильных комитетов Госдумы по подготовке отчета работы регулятора за 2021 год. По ее словам, запас прочности очень высокий, но неравномерно запределен по сектору.

«Несмотря на то, что пандемический кризис был совсем недавно, банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары», – подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что в 2020-2021 годах банки заработали серьезную прибыль. «В 20-м году, тогда кризис ударил сразу же по реальному сектору, банки за счет накопленных запасов, устойчивости, смогли оказать заметную поддержку своим клиентам… И в 21-м году банки поддерживали быстрое восстановление экономики, расширяя кредитование в прошлом году. В результате такого расширения кредитования, а для банков – это развитие их бизнеса, банки в прошлом году заработали существенную прибыль – 2,4 трлн (рублей) чистой прибыли, которая в большой части была потрачена не на дивиденды, а пошла на увеличение капитала», – пояснила глава ЦБ.

«К началу 22-го года запас капитала с учетом разных буферов, макронадбавок составил около 7 трлн рублей. Это даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно для того, чтобы покрыть до 10% потерь по кредитам. А 10% потерь по кредитам – это где-то в 2-3 превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы. То есть, запас прочности очень высокий. Но он крайне неравномерно распределен по банковской системе, и нам надо будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки», – заключила Набиуллина.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Госдума заслушает доклад Набиуллиной о работе Банка России в 2021 году. Как предполагается, после этого будет принято решение о ее переназначении на следующий срок главой ЦБ. Ее кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Соколова

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