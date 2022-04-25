Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов валют

Банк России изменил временной диапазон при установлении официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 – 16:30 мск», – говорится в сообщении.

Указание Центробанка, устанавливающее новый порядок определения официальных курсов, вступило в силу с момента опубликования.

Кроме того, регулятор перешел к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, при расчетах официальных курсов евро и юаня. Это было сделано для повышения репрезентативности официальных курсов этих валют к рублю.

Москва, Зоя Осколкова

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