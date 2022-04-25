российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 апреля 2022, 11:12 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов валют

Банк России изменил временной диапазон при установлении официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 – 16:30 мск», – говорится в сообщении.

Указание Центробанка, устанавливающее новый порядок определения официальных курсов, вступило в силу с момента опубликования.

Кроме того, регулятор перешел к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, при расчетах официальных курсов евро и юаня. Это было сделано для повышения репрезентативности официальных курсов этих валют к рублю.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Глава комитета Госдумы прогнозирует плавное снижение ключевой ставки ЦБ / Розничная торговля ждет повышения цен почти на 28% / «Это высасывание страны»: оппозиция в Госдуме опасается, что политика Банка России похоронит отечественную экономику / «Просто ограбили население»: депутат Госдумы обрушился с критикой на Центробанк РФ / Высокая инфляция и сильное падение экономики: опрос Банка России подтвердил худшие опасения / Госдума переназначила Набиуллину на пост главы Банка России: против выступили только «эсеры» и коммунисты / Глава ЦБ ушла от прямого ответа на вопрос об ответственности за «заморозку» резервов России / ЦБ продлил режим «обнуления» тарифов при переводах граждан в Системе быстрых платежей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,