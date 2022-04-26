S&P спрогнозировал восстановление экономики России за 10 лет

На фоне санкций, введенных западными странами в ответ на российскую спецоперацию на Украине, России потребуется десять лет на восстановление экономики до уровня 2021 года. К такому выводу пришли аналитики S&P Global Market Intelligence.

Согласно прогнозу S&P, в текущем году ВВП России сократится на 11,1%, в 2023 году – на 1,9%, а рост ожидается только в 2024 году – на 1,6%, пишет РБК. К 2026 году ВВП страны увеличится на 1,9%.

Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году – 10%, а в 2024 году – 7,5%. Снизится она до 4,6% только к 2026 году.

Аналитики ожидают, что ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,7%, но украинская экономика будет восстанавливаться быстрее российской. По их прогнозу, Украина вернется к показателям 2021 года через пять лет.

Сокращение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией.

Рост экономики США, как прогнозируется, замедлится до 3% в 2022 году и 2,8% в 2023 году. Рост мирового ВВП в текущем году замедлится до 3,2%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 11,2% в 2022 году. В МВФ ожидают, что по итогам текущего года российская экономика сократится на 8,5%, а в 2023 году – на 2,3%.

Согласно прогнозу главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, российская экономика в этом году сократится больше чем на 10%, что отразится на доходах бюджета и регионов.

Москва, Наталья Петрова

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