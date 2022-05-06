Россия недополучила 133 млрд рублей за продажу нефти и газа

Фактические нефтегазовые доходы России в апреле оказались на 133,1 млрд рублей меньше прогнозируемого объема, сообщили в Минфине РФ. Прогноз по дополнительным доходам от продажи топлива на май остается благоприятным.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля составило -133,1 млрд руб. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +280,9 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайте Минфина.

Россия не будет использовать дополнительные доходы от продажи топлива для покупки валюты и золота в связи с антироссийскими санкциями. Ранее правительство РФ поделилось планами использовать часть дополнительных нефтегазовых доходов на индексацию пособий и социальных выплат.

При этом, Минфин все же выстроил положительный прогноз по нефтегазовым доходам на май. Россия ожидает получить от продажи энергоносителей около 414 млрд рублей с учетом роста цен на газ и нефть.

Напомним, аналитики Bloomberg спрогнозировали в России рекордное положительное сальдо на поставках нефти и газа к концу 2022 года. По их расчетам, Москва может заработать почти 321 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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