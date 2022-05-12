Сделка по покупке «Стокманна» Сбером сорвалась

Сбербанк не будет покупать «Стокманн» – предполагалось, что госбанк выкупит весь российский бизнес «Стокманна», но из-за санкций сделка сорвалась. Сумма сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в 1,5 млрд рублей.

О срыве сделки сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Информацию об отмене сделки изданию подтвердили гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель Сбера, сообщив, что это обоюдная договоренность. Найти другого покупателя «Стокманну» в текущих условиях будет сложно, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Предполагалось, что финский бренд будет интегрирован в «СберМегаМаркет», что кратно увеличит долю fashion-сегмента в общем обороте маркетплейса. «Собеседник «Ъ» в инвесткругах указывает, что причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении Сбербанка», – отмечает издание.

Москва, Марина Иванова

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