ЕС потратит 195 млрд евро на отказ от российского топлива

Еврокомиссия предложила проект ускоренного перехода от российских нефти и газа к другим источникам энергии. Евросоюзу придется дополнительно потратить 195 млрд евро в следующие пять лет, пишет Financial Times.

Проект будет полностью готов к 18 мая, тогда его представят членам союза. ЕС придется внести поправки в ряд директив по возобновляемым источникам энергии, чтобы ускорить энергопереход. Так, вместо запланированных 40% к 2030 году Европа должна будет получать от возобновляемых источников 45% необходимой энергии.

Проект предлагает повысить энергоэффективность и уменьшить потребление энергии на 13%, а не на 9%, как предлагалось ранее. Также часть топлива планируется заменить биометаном и зеленым водородом, которого в 2030 году ЕС должен потреблять уже 20 млн тонн.

Ранее климатический аналитический центр Ember и антикоррупционная группа Global Witness предупредили, что ЕС рискует потерять миллиарды долларов при отказе от российских энергоносителей. Единственный выход – ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Аналитики спрогнозировали отложенный переход Европы к чистой энергетике из-за стремления отказаться от российского топлива. В первоначальном плане Еврокомиссия предложила заменить российский газ поставками топлива из Северной Африки или с Востока, а сталелитейные заводы перевести на мазут.

Брюссель, Наталья Рязанова

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