Песков: попавшие под санкции РФ фирмы не смогут работать по газовым контрактам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что попавшие под ответные санкции иностранные компании не смогут работать с Россией по газовым контрактам. Все взаимоотношения с ними запрещены.
Правительство приняло в отношении ряда иностранных фирм блокирующие меры, поэтому любые отношения с ними запрещены. В том числе, эти компании не смогут работать с Россией в сфере поставок природного газа.
«В процессе будут участвовать другие компании», – сказал представитель Кремля и переадресовал уточняющие вопросы в корпорацию «Газпром».
Напомним, правительство РФ 11 мая утвердило перечень компаний, с которыми впредь запрещено заключать сделки, принимать и производить платежи и операции с ценными бумагами. В перечень вошла 31 компания из ФРГ, Франции, США, Сингапура и ряда других стран. Под санкциями оказались и бывшие «дочки» Газпрома, включая Gasprom Germania GmbH, а также трейдеров и операторов подземных хранилищ газа.
По данным агентства Bloomberg, число открывших счета в «Газпромбанке» для оплаты газа компаний выросло до 20. Еще 14 фирм запросили перечень документов для открытия таких счетов.
Ранее в Кремле предупредили, что оплата газа в надлежащей форме будет основанием продолжения поставок. Не желающих платить рублями за голубое топливо будут отключать поэтапно.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube