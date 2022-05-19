«Будет востребован»: Новак оценил перспективы «Северного потока-2»

Вице-премьер России Александр Новак считает, что ситуация на европейском энергетическом рынке может ухудшиться. Это произойдет уже в следующем году, спрогнозировал политик. И незапущенный в срок газопровод «Северный поток-2» все равно будет востребован.

Новак пояснил, что даже в случае отказа Европы от российской нефти на рынке сохранится баланс. А Европе придется платить больше за доставку и вложиться в создание инфраструктуры, к тому же цены «однозначно вырастут».

«Ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже… Но произойдет просто перераспределение: мы направим свои энергетические ресурсы на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Евросоюз», – сказал вице-премьер на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Трансляция велась на странице общества «Знание» в соцсети.

При этом, у европейских потребителей газа останется потребность в трубопроводе «Северный поток-2». Новак напомнил, что проект не ввели в строй не по экономическим, а по политическим причинам.

«Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен», – добавил вице-премьер.

В ФРГ заявили, что проект «Северный поток-2» оказался фактически мертв в связи с военной операцией России в Донбассе. Власти Германии считают, что снабжение газом страны идет стабильно, а вопрос с соседними странами урегулирован.

«Газпром» намерен использовать сухопутные мощности трубопровода в программе газификации северо-западных регионов России. Если Германия решит запустить «Северный поток-2», то ей будет достаточно объемов транзита по одной нитке.

Обе нитки газопровода «Северный поток-2» проложены по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Строительство продолжалось несмотря на санкционное давление, но трубопровод так и не заработал. Планировалось, что Россия сможет отправлять по «Северному потоку-2» в Европу до 55 кубов газа в год.

Москва, Наталья Рязанова

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