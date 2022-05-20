Италия запаслась российской нефтью на случай эмбарго

Италия в мае купила в четыре раза больше российской нефти, чем в феврале, подсчитали в аналитической компании Kpler. Аналитики отметили, что это рекордный объем итальянского импорта нефти из России с 2013 года.

Поставки проходили в размере 450 тыс. баррелей нефти в сутки. Две трети купленного топлива прошли через сицилийский порт Аугуста, часть – через порт Триест. С учетом объемов Италия может обойти Нидерланды и стать крупнейшим хабом для транзита по морю российской нефти, пишет Financial Times.

Пока Италия запасается российской нефтью, страны ЕС продолжают попытки договориться об эмбарго на российское топливо. Но сами сомневаются в удаче: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование нового пакета затянется, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед переговорами глав МИД стран ЕС спрогнозировал их провал.

Москва, Наталья Рязанова

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