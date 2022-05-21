Германия и Италия одобрили рублевые счета для покупки российского газа

Власти Германии и Италии сообщили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против России. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Германия действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.

Правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и получило разъяснения относительно того, как покупать российский газ на законных основаниях, сообщил агентству высокопоставленный источник в правительстве. По его данным, это произошло до того, как итальянская энергокомпания Eni сообщила во вторник, что начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, одного в евро и одного в рублях.

Как отмечает Reuters, Еврокомиссия дала два письменных указания о том, как покупать российский газ без нарушения санкций, но «юридический путь остается туманным», поскольку официальные лица ЕС также посоветовали импортерам российского газа на встрече за закрытыми дверями не открывать рублевые счета в Газпромбанке.

Источники заявили, что, по их мнению, инструкции Брюсселя были намеренно расплывчатыми, чтобы позволить странам открывать рублевые счета и продолжать покупать российский газ. Еврокомиссия отказалась от комментариев.

Напомним, в конце апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа выполнять требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Сегодня, 21 мая, по этой же причине были прекращены поставки российского газа в Финляндию. Новый порядок оплаты газовых поставок был введен Москвой в ответ на западные санкции из-за спецоперации на Украине. Согласно этой схеме, импортеры российского газа переводят евро на счет в Газпромбанке, затем валюта конвертируется в рубли и отправляется на счет поставщику.

Москва, Наталья Петрова

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