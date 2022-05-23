Россия вошла в тройку стран с самым дешевым газом для населения

Россия заняла второе место по доступности газа для населения, уступив лидерство Казахстану. Третья строка в рейтинге стран досталась Белоруссии, следует из исследования РИА Новости.

Аналитики пересчитали на рубли средние цены на газ в разных странах, используя данные из открытых источников. Рейтинг стран составлен с учетом уровня доходов населения и объема доступного голубого топлива.

В Казахстане кубометр газа обходится гражданам в 4,1 рубля, в России – 6,7 рубля, в Белоруссии – 10,7 рубля. Пятерку лидеров замкнули Турция и Венгрия.

Дороже всего голубое топливо обходится жителям Швеции – 137 рублей за кубометр. В пятерку антилидеров также вошли Дания, Нидерланды и Испания, во всех этих странах кубометр газа стоит более 80 рублей.

По росту цен на голубое топливо лидером стала Болгария – кубометр подорожал более чем вдвое. Цены в Греции выросли на 95,9%, в Молдавии – на 84,7%. В 11 странах Европы газ подорожал более чем на 35%, в России – на 2,6%.

В ряде государств природный газ даже упал в цене: в Словакии на 11,8%, Чехии на 5%, Белоруссии на 2%.

Ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост цен на российский газ для дальнего зарубежья к концу 2022 года на 72% – до 523,3 доллара за тысячу кубометров. По мнению аналитиков климатического центра Ember, к 2030 году страны ЕС дополнительно потратят на энергию 203 млрд евро даже при частичном отказе от российского газа.

Евросоюз обсуждает отказ от российских энергоносителей в рамках шестого пакета санкций. Ограничения ужесточились после начала военной спецоперации России по защите населения Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова

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