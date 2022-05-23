Кудрин отвел экономике РФ два года на перестройку из-за санкций

Порядка двух лет понадобится экономике России для перестройки в связи с санкционным давлением, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его мнению, 2022 год будет сложным для уровня ВВП из-за кризисных ситуаций, вызванных антироссийскими санкциями. Есть вероятность, что для адаптации потребуется больше времени, считает Кудрин.

«Возможно и следующий год будет достаточно сложным. Это зависит от глубины кризисных ситуаций. Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года – это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий», – цитирует Кудрина ТАСС.

Ранее Алексей Кудрин назвал успех в импортозамещении и инновационном развитии вопросом выживания для России в условиях санкций. Счетная палата перестроит свою работу, чтобы оценить более глубокие проблемы бюджетной системы РФ.

Эксперты предупредили, что от санкций больше других пострадают регионы, где основная масса населения занята в обрабатывающей промышленности. А вот дальневосточные и сибирские субъекты, установившие торговые связи с КНР, кризис затронет в меньшей степени.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил начало операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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