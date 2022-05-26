Германии грозит зависимость от Китая в случае отказа от газа из России

Германия может впасть в зависимость от Китая, отказавшись от энергоносителей из России. Такое мнение высказал обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок.

Аналитик раскритиковал немецкие власти за полный отказ от атомных электростанций. «После поспешного энергетического перехода вследствие аварии на реакторе в Фукусиме... теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей. Мудростью это не назвать», – говорится в материале.

Обозреватель также высказался против идеи заменить российский газ на СПГ из Катара. Такая альтернатива обойдется дороже, да и инфраструктуры для этого у ФРГ недостаточно.

Между тем немецкая промышленность находится на грани кризиса конкурентоспособности из-за роста цен на топливо. Предприятия Германии уже проигрывают конкуренцию китайским производителям из-за подорожания энергоносителей в результате введения антироссийских санкций.

Для того чтобы стабилизировать экономику без использования российского газа и перейти на возобновляемые ресурсы, Берлину неизбежно придется всерьез и надолго наладить торговое сотрудничество с Пекином. По словам эксперта, на сегодняшний день ФРГ не способна самостоятельно обслуживать «зеленый» энергосектор.

Ранее власти Германии заявили, что могут пойти на отчаянные меры в случае отказа России от поставок природного газа. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разрабатывает чрезвычайный указ, который позволит правительству вернуть электростанции, работающие на угле и нефти.

Москва, Зоя Осколкова

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