Дания готовится к прекращению поставок газа из России из-за отказа платить в рублях

Датская энергетическая компания Ørsted сообщила о риске прекращения поставок российского газа с 1 июня из-за отказа платить в рублях. В энергокомпании заявили, что крайний срок оплаты поставок наступит во вторник, 31 мая, говорится в сообщении Ørsted.

«Газпром экспорт» продолжает требовать от Ørsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет подобных юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Поэтому есть риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа Ørsted. По нашему мнению, это будет нарушением контракта», – говорится в заявлении.

В компании отметили, что российский газ поступает в Данию не напрямую, и в связи с этим страна сможет и дальше получать топливо. Ørsted рассчитывает, что будет закупать газ на европейском газовом рынке. Также отмечается, что компания готовилась к такому сценарию, чтобы свести к минимуму риск нехватки газа у клиентов, в основном крупных компаний в Дании и Швеции. У Ørsted есть хранилища газа в Дании и Германии, и компания сейчас заполняет их, чтобы обеспечить поставки потребителям.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию после отказа выполнять требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях.

Копенгаген, Наталья Петрова

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