Болгария обсудит с Еврокомиссией вопрос оплаты российского газа в рублях

Министр энергетики Болгарии Александр Николов допустил, что решение болгарских властей отказаться платить за российский газ в рублях было поспешным.

По его словам, власти Болгарии поднимут на уровне Еврокомиссии вопрос, нарушают ли санкции платежи в рублях, в связи с информацией о том, что Германия и Италия дали добро компаниям на оплату поставок газа из России путем открытия счетов в рублях. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу bTV Новините. Так он ответил на вопрос, какой смысл Болгарии и дальше отказываться платить за российский газ в рублях после того, как Германия и Италия откроют рублевые счета.

«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и посмотрим, как это влияет на всю систему. На данный момент Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях являются нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании. ЕС не сообщает о такой разнице», – добавил Николов. Он отметил, что ожидает от Еврокомиссии дополнительные разъяснения.

Глава Минэнерго при этом заявил, что у Болгарии есть техническая возможность платить за газ в российской валюте, но «мы подождем мнения Еврокомиссии».

Ранее вице-премьер Болгарии Корнелия Нинова высказала мнение, что Болгария должна восстановить поставки газа из России, пишет BSP. «В настоящее время наша страна точно не может обойтись без российского газа и нефти. Мы хотим возобновить диалог с «Газпромом» и продолжить поставки», – отметила она.

Ранее «Газпром» прекратил поставки голубого топлива в Болгарию, Польшу и Финляндию после отказа выполнять требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях.

София, Наталья Петрова

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