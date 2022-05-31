Bloomberg: Россия лишится 22 млрд долларов дохода после эмбарго ЕС на нефть

Россия потеряет более 22 млрд долларов в год после введения Евросоюзом эмбарго на нефть. Но поставки в Венгрию, Чехию и Словакию продолжат приносить порядка 10 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

Порядка 12 млрд долларов составят потери России от запрета на прокачку нефти по трубопроводу в страны Северной Европы. Еще 10 млрд – от запрета поставлять топливо по морю.

Однако, ЕС сделал исключение для Венгрии, Словакии и Чехии, лишенных выхода к морю. Эти страны продолжат получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», что обойдется им примерно в 10 млрд долларов в год.

Страны ЕС после месяца переговоров согласовали эмбарго на импорт российской нефти в размере двух третей от нынешнего объема закупок. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что немедленный отказ от поставок Россия может использовать, чтобы найти новых покупателей для своего топлива и заработать больше, чем в Европе.

Эксперты оценили апрельские доходы РФ от нефти и газа в 1,8 трлн рублей как рекордные. В марте нефтегазовые доходы составили 1,2 трлн рублей даже на фоне западных санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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