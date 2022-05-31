России грозит дефицит риса из-за сломанной дамбы

Авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае может привести к снижению производства риса на 35%. Недостающие объемы можно купить за границей, но импортеры грозят повышением цен.

В последние годы средний урожая риса в России составляет порядка 1,1 млн тонн. Россияне в среднем за год потребляют около миллиона тонн, включая 200 тыс. тонн импортного риса. Остаток Россия продавала в другие страны. В этом году нехватка воды на рисовых полях может уменьшить урожай на треть, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

«В этом году будет 700 тысяч тонн. Экспорта не будет: с учетом запасов на внутреннее потребление риса – тютелька в тютельку. Возможно, будет чуть больше завезено импортного длиннозерного риса: не 200, а 300 тыс. тонн», – цитирует Злочевского РИА Новости.

Причина беспокойства за урожай – аварийная ситуация на Федоровском гидроузле. Он обеспечивал водой рисовые чеки на Кубани, где выращивают 80% российского риса. Срок эксплуатации плотины гидроузла закончился в 2017 году, но реконструкция началась только осенью 2021-го. Подрядчик не довел работу до конца, и 22 апреля 2022 года плотину прорвало. Построенную временную дамбу тоже размыло 13 мая.

Сейчас гидроузел восстанавливают.

Закупки риса за рубежом могут оказаться под вопросом. Таиланд и Вьетнам готовя повышение цен, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Индия, на которую в 2020 году приходилось 58,8% импорта риса, готовится запретить его вывоз в связи с засухой.

В начале мая Росстат сообщил, что объем производства риса в России вырос почти на треть: на 32,9% до 147,1 тыс. тонн в первом квартале 2022 года. В марте риса произведено 59,3 тыс. тонн, на 49,5% больше, чем в прошлом году.

В Крыму впервые за восемь лет успешно завершили сев риса. Засеяно более 675 га, все рисовые чеки заполнены водой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»