Ассортимент бытовой химии в России уменьшился почти на четверть

Ассортимент товаров повседневного спроса в России стал заметно меньше. Число наименований средств личной гигиены и бытовой химии сократилось на 22,9%, пишут «Известия» по данным исследовательской компании NielsenIQ.

Аналитики отследили коды товаров во всех каналах продаж на 12-17 неделях 2022 года и сравнили с числом товаров в тот же период 2021 года. Ассортимент уменьшился больше всего на 17-й неделе в гипермаркетах, а меньше всего в небольших магазинах.

Как сообщал «Новый День», на фоне проведения военной спецоперации в Донбассе и введения новых санкций с российского рынка ушел ряд компаний. Среди них шведский производитель туалетной бумаги Zewa и гигиенических прокладок Libresse компания Essity. Аналогичное заявление сделал немецкий производитель бытовой химии Henkel.

Американская Colgate-Palmolive ограничила поставки в Россию своей продукции, оставив в списке только основные средства гигиены.

Москва, Наталья Рязанова

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