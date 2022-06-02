«Ъ»: производство сладостей в России упало, а цены поднялись

Кондитеры в России сократили объемы производства на 3,4% за первые четыре месяца года. Ассортимент в магазинах стал меньше, а цены поднялись, пишет «Коммерсантъ».

По данным Минсельхоза РФ, производство всех основных продуктов в России за год увеличилось, за исключением сладостей. Молока, сыров и сахара стали выпускать на 5% больше, гречки – на 36%, сливочного масла, муки и макаронных изделий – на 11-16%. А вот производство кондитерских изделий в январе-апреле снизилось на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году.

В то же время российские кондитеры стали отгружать меньше продукции зарубежным покупателям, рассказал источник издания. В январе-апреле на экспорт ушло на 40 тыс. тонн сладостей меньше, чем в тот же период в 2021 году. Ряд иностранных компаний, включая Mars и Nestle, производящие сладости в России, перестали вывозить продукцию из-за проблем с логистикой.

В торговых сетях отметили, что ассортимент кондитерских изделий стал меньше и это подтолкнуло цены к росту. Производители также повышали цены на ссылаясь на подорожание сырья, упаковки и оборудования.

Еще в январе крупные производители сладостей предупредили торговые сети об увеличении цен на продукцию. Кондитеры сослались на подорожание пальмового масла на 40% за год, муки – на 15%, меланжа – на 50%, а деревянных паллет для отгрузки товара – на 75%.

Москва, Наталья Рязанова

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