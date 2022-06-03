Посол России предупредил о влиянии санкций на продовольственную безопасность США

Россию уже не удивляют новые санкции, которые вводит американское правительство. Однако ограничительная практика оказывает негативное влияние на мировую экономику, в том числе и на сами Соединенные Штаты. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, санкции находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо.

«[Санкционная политика США] приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности. Экономические «колебания» могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер», – приводит слова дипломата Telegram-канал посольства РФ.

Посол также назвал новые антироссийские санкции очередным подтверждением русофобской истерии и выразил уверенность в том, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей подорвут доверие к США со стороны инвесторов.

Москва, Зоя Осколкова

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