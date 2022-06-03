Ретейлеры заявили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники

Продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента – из-за сворачивания работы в России ряда зарубежных производителей и логистических трудностей при поставках комплектующих. Об этом пишет РБК со ссылкой на ретейлеров.

Как сообщил коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах и варочных панелях, встраиваемых холодильниках, телевизорах, смартфонах и некоторых сегментах в пылесосах.

Что касается торговых марок, ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple, уточнил он.

По словам вице-президента по закупкам и развитию «Связного» Михаила Догадина, заметное сокращение зафиксировано также в категории смартфонов и планшетов. Это наиболее характерно брендов Samsung и Apple.

Представитель «М.Видео – Эльдорадо», в свою очередь, заявил, что техника большинства привычных для россиян брендов есть в магазинах, но появляются и расширяют свое присутствие и другие бренды, в том числе собственные торговые марки сети.

Кроме того, освобождающиеся на рынке места активно занимают бренды из Турции и Китая. Также в Россию поступили первые партии электроники, ввезенные по схеме параллельного импорта – без разрешения правообладателя. Часть из них уже появилась на полках магазинов.

Напомним, в начале мая Минпромторг России утвердил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Всего в список вошли 72 группы товаров, которые можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, оборудование для различных отраслей, бытовая техника и электроника, одежда, обувь, медицинские и музыкальные инструменты и др.

Москва, Наталья Петрова

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